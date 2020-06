Simone geeft duidelijkheid over ‘relatie’ met Zach: opnieuw gespot met déze verleider

Het is inmiddels geen geheim meer dat Simone en Zach nu niet echt de beste vrienden zijn na Temptation. Hoewel zij hem in eerste instantie nog een kans gaf, is de blondine nu toch echt helemaal klaar met de ‘CEO van Fuckboy Airlines’. Simone wordt dan ook steeds vaker gespot met déze verleider.

Temptation Island-Simone barst in tranen uit: ‘Zach heeft mij gebrainwasht’

Simone verleider

We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Bas. Hij had zijn pijlen al gericht op Simone tijdens het programma zelf, maar kreeg het daarna heel gezellig met een verleidster. Bas en Simone lijken nu de draad weer op te pakken en gaan er dan ook regelmatig samen op uit. De locatie? Amsterdam. ‘Wie weet bloeit er nog wat moois op’, vertelde ze dan ook eerder in Temptation Talk.

De Zach gekregen

Zach heeft ondertussen wel echt de zach, euh, zak gekregen. Op Instagram laat Simone weten dat ze niet heel veel los wil laten over hoe het nu zit tussen hen. ‘Het enige wat ik kwijt wil is dat wij een ECHT koppel waren, eentje met een gebruiksaanwijzing (zoals vele relaties)’, verklaart ze. ‘Ik voelde constant de strijd tegen mijn twijfels binnen onze relatie, die achteraf niet voor niets bleken te zijn. Onze karakters pasten totaal niet bij elkaar en spraken dezelfde taal niet in mijn ogen.’

Verschillende levensfases

Simone noemde Zach al tijdens de opnames een jongetje en geen man en dat lijkt ze ook nu weer te willen benadrukken. Volgens haar waren ze beiden op zoek naar iets anders in hun relatie. ‘Door de verschillende levensfases waar we ons beiden in bevonden hebben we dat niet kunnen vinden.’ Hoewel ze het zonde vindt, voelt loslaten ook als een opluchting. ‘Ik neem het tot mij, ik leer ervan en ga verder.’

Bron: Grazia | Beeld: RTL