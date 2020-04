Simone over deelname aan ‘Temptation Island’: ‘Ik vond het niet leuk’

Elk jaar denken de stellen op de een of andere manier dat ze op een gratis vakantie mogen en dat het vooral chillen, zonnen en zuipen is tijdens Temptation Island. Goh, blijkt tóch ineens dat je partner op een eiland gedropt wordt met een stel knappe vrijgezellen. Heel vreemd. Simone verklaart nu dan ook dat ze haar deelname niet leuk vond.

Simone doet mee met haar ‘vriend’ Zach. We zetten dit woord tussen aanhalingstekens, omdat er nogal wat twijfels bestaan of de twee wel echt een koppel zijn. Waar of niet, de blondine vond het eiland in ieder geval bijna de hel op aarde.

Simone Temptation Island

Dat verklaart ze in een interview met TagMag. Simone vertelt over Temptation Island: ‘Ik denk dat iedereen het anders beleeft, maar ik vond het niet leuk. Waarom? Ik ben iemand die snel gestrest is en op het eiland kon ik met niemand van mijn naasten mijn gevoelens delen. Dat maakte het extra moeilijk. Voor mij was dit een eenmalige ervaring, een eye-opener en een mindfuck.’

Zelfverzekerd

Toch komt ze aardig zelfverzekerd over tijdens de eerste afleveringen waarin ze haar opwachting maakt. Daarover zegt ze: ‘Ik sta wel sterk in m’n schoenen, anders zou ik niet aan zo’n programma kunnen meedoen.’ Simone is niet de enige die het programma niet echt een feestje vond. Deelnemers als Demi en Rodanya deden al eerder (meerdere malen) hun beklag over de nepheid van de show. Ook Melissa vond er natuurlijk niks aan, maar ja, dat was voor ons ook wel duidelijk.

Bron: Boulevard | Beeld: Still