Simone over Temptation Island-deelname: ‘voel mij nu sterker dan ooit’

Als voor iémand de deelname aan ‘Temptation Island’ heftig was, dan was dat voor Simone wel. We aanschouwden hoe haar vriend Zach zich binnen no time ontpopte tot fuckboy en leugenaar eerste klas. Het was dan ook overduidelijk dat de relatie tussen Zach en Simone zou stranden. Maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, is Simone er alleen maar sterker uitgekomen.

Op Instagram vertelt de blondine aan haar volgers over wat het heftige Temptation Island avontuur met haar gedaan heeft.

Deelname aan Temptation Island

Simone omschrijft haar deelname als een echte rollercoaster. ‘Zonder spijt van mijn deelname aan Temptation Island, kan ik met trots zeggen dat ik altijd dicht bij mezelf ben gebleven. Hoewel dit echter een moeilijk proces was van een 8 daagse rollercoaster, ben ik blij dat ik er niet de volledige tijd van 14 dagen heb gezeten. Ik heb dit alles een plekje kunnen geven en dit hoofdstuk volledig afgesloten’, schrijft ze.

Eenmalige levenservaring

Of Simone nog een keer zou meedoen aan het programma? Nou nee. ‘Temptation was voor mij en dan ook echt een éénmalige leerzame levenservaring die ik rijker ben geworden. Wat ik hiervan voornamelijk van heb geleerd is dat ik 100% naar mijn eigen gevoel moet luisteren. Dit deed ik in het verleden niet snel.’

Beter zelfbeeld

Uiteindelijk heeft de blondine alleen maar positieve dingen overgehouden aan Temptation. ‘Ik weet wie ik ben én waar ik voor sta in het leven. Hierdoor heb ik een beter zelfbeeld gekregen. (Ik spreek dan ook echt alleen uit eigen gevoel en belevenis). Ik voel mij nu sterker dan ooit. Ik wil alle lieve mensen met wie ik dit seizoen heb beleefd speciaal bedanken voor deze tijd’, sluit ze af. Nou, een gevalletje powerwoman wel!

Bron: lovereality.nl| Beeld: Temptation Island