Temptation Island-Simone barst in tranen uit: ‘Zach heeft mij gebrainwasht’

Als voor iémand de deelname aan ‘Temptation Island’ heftig was, dan was dat voor Simone wel. We aanschouwden hoe haar (ex)-vriend Zach zich binnen no time ontpopte tot fuckboy en leugenaar eerste klas. Hoewel het stel pas later in de villa aankwam, strandde hun relatie door het gedrag van Zach al snel.

Samen met Goedele Liekens blikt Simone terug op haar Temptation Island-avontuur in ‘Goedele on Top’. Hoewel de blondine altijd behoorlijk stoïcijns lijkt te zijn en haar gevoelens niet graag uit, breekt ze na een aantal rake vragen van Goedele dan toch.

Temptation Island-Simone in Goedele on Top

Simone vertelt hoe haar (ex-)vriend echt in elkaar zit en hoe hij na hun deelname alle schuld alsnog aan Simone gaf. ‘Hij heeft na het programma zeker geprobeerd om mij te brainwashen. Hij zei dan: ‘jij hebt zulke erge dingen gedaan”, vertelt Simone. ‘Ik wilde begrijpen wat hij meemaakte en hoe hij zich voelde. Misschien heb ik wel heel erge dingen gezegd die kwetsend overkomen. Ik wilde twee kanten van het verhaal zien.’

In tranen

Terwijl Simone honderduit over het (narcistische) gedrag van Zach vertelt, barst ze op een gegeven moment in tranen uit. Er schuilt namelijk veel verdriet achter haar stoïcijnse en soms norse houding. In het verleden is ze vaker gekwetst door mannen. Daardoor heeft ze soms het gevoel heeft dat ze niet goed genoeg is.

Nieuwe liefde

Ondanks de enorme rollercoaster gaat het nu weer goed met Simone, maar een nieuwe liefde ziet ze nog even niet zitten. ‘Ergens hou ik nog hoop, maar ik vind het nog wel moeilijk. Je moet echt door me heen prikken’, sluit ze af.

Bron & beeld: Goedele on Top