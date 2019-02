Hij had er wel ‘Sinan’: ‘Dat was mijn tactiek vanaf minuut één’

Sinan is misschien wel de beste niet-Mol dit seizoen. Hij bracht bijna geen geld in het laatje, deed vrij weinig en hield zich een beetje op de achtergrond. Toch biecht de verdachte kandidaat nu op dat hij écht niet lui was: het was allemaal tactiek.

Heel Twitter grapte al dat de deelnemer er simpelweg ‘geen Sinan’ had. Maar dat is niet helemaal waar. In zijn dagboek als afvaller op de site van Wie is de Mol? schrijft hij: ‘Alles ging zoals ik het een beetje had voorzien: al mijn energie zat in het observeren van de andere kandidaten, dat was mijn tactiek vanaf minuut één.’ Sinan vervolgt: ‘Ook al leek het vaak dat ik er geen zin in had, dat was dus allemaal tactiek.’

Risicovol

Toch was deze geniale strategie niet altijd zonder risico’s. Sinan legt uit: ‘Als je altijd achterop loopt, heb je gewoon het beste overzicht, zie je wie expres steken laten vallen of zich verdacht gedragen. Dan kun je steeds op het juiste moment toeslaan. Mijn tactiek werkte, dat merkte ik, want ik ging steeds een ronde verder. Ik heb het spel heel erg risicovol gespeeld.’ Op de vraag ‘Wat doet Sinan?’, kunnen we nu dus antwoorden: stiekem een meesterlijk plan bedenken. Een diepe buiging voor deze briljante kandidaat.

