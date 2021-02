Sinds documentaire gaat verkoop Britney Spears’ geuren door het dak

Sinds de documentaire ‘Framing Britney Spears’ uitkwam is de zangeres weer volop in het nieuws. Dat heeft een onverwachte consequentie. De verkoopcijfers van de mierzoete geuren die het tieneridool ergens in de zeroes uitbracht, schieten namelijk door het dak.

Zo zag de Amerikaanse online retailer Fragrance Direct de geuren die Britney uitbracht stijgen met maar liefst 155% en zelfs een toename van 335% in vergelijking met februari 2019. ‘We zagen absoluut een stijging in interesse in Britney Spears-geuren deze maand, waarbij we een verkooppiek zien in vijf van haar meest iconische geuren’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Midnight fantasy

Vooral de geuren uit haar Fantasy-collectie vliegen als warme broodjes over de toonbank. Ook opvallend: haar ‘Believe’-geur steeg in verkoop met 48%. Dat zou je kunnen opvatten als een hart onder de riem van haar fans. Brit bracht vanaf 2005 de geuren Britney Spears, Britney Spears Midnight Fantasy, Britney Spears Hidden Fantasy, Britney Spears Circus Fantasy én Britney Spears Believe. We weten niet of we 15 jaar later nog steeds naar een snoepwinkel willen ruiken, maar reken maar we worden hier wel enorm nostalgisch van.

Bron: Popsugar | Beeld: Getty