Jarenlang epileerde Sarah Marie Goldschmidt Clark zich suf. Elke week – soms meerdere keren – ging ze gewapend met een pincet de strijd aan met haar monobrauw. Maar in maart is het 18-jarige Deense amateurmodel daarmee gestopt, en dat bevalt goed. ‘Ik krijg meer foto-opdrachten en aandacht dan ooit.’

Sarah Marie besloot in maart 2019 op aanraden van haar moeder haar pincet en andere ontharingstools aan de kant te leggen. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Toen ze op social media haar nieuwe look onthulde, stroomde haar inbox over – sommige reacties negatief, maar gelukkig ook veel positief.

De 18-jarige vrouw uit Kopenhagen kreeg zelfs verzoeken van professionele fotografen die maar wat graag met Sarah Marie wilden werken. ‘Ik lach om de mensen die negatief op mijn monobrauw reageren. Het levert mij kansen en banen op.’

Sarah Marie voordat ze haar wenkbrauwen epileerde:

Zo ziet ze er nu uit:

Sarah Marie krijgt ook DM’s van een heel ander kaliber: namelijk van mannen die een fetisj hebben voor monobrauwen en haar dolgraag in real life willen ontmoeten. ‘Een jongen stuurde me een bericht waarin hij zei dat hij alles zou doen om me te ontmoeten en met me te daten, vanwege mijn monobrauw.’

Taboe

Met haar openheid hoopt Sarah Marie het taboe op de unibrow te doorbreken. Ze wil niet alleen een einde maken aan de afkeurende opmerkingen waar vrouwen met één wenkbrauw mee moeten dealen, maar ook mensen overtuigen om zelf de stap te zetten.

‘Probeer het uit om te zien hoe het eruitziet. Maar doe het niet omdat het een trend is, of omdat anderen het wel of niet doen. Doe het voor jezelf. Dat is het belangrijkst.’