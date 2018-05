Single? Deze opblaasbare hunk houdt je gezelschap in het zwembad

Ben je single en vind je het maar wát saai om in je uppie in het zwembad rond te dobberen? Heb jij effe geluk: dat hoeft niet meer. Deze zomer breng jij door in de gespierde armen van de Floating Pool Hunk.

Move over, flamingo’s en watermeloenen: je bent pas echt de shit als je op het strand aan komt zetten met je eigen opblaasbare vent. De Floating Pool Hunk zorgt ervoor dat je comfortabel ligt, houdt je haar droog en heeft óók nog eens een goed lichaam – en dat alles zonder te klagen. Kortom: deze man is wat je deze zomer nodig hebt.

De opblaasbare mannen zijn er in drie varianten: eentje met een band waar je in kan zitten, een als luchtbed en een staande met drie reddingsbanden om zijn lichaam. Check ze in de video hieronder.

Ook Daphne Deckers heeft zich al door een van de hunks laten verleiden.

Zelf je eigen opblaasbare hunk scoren? Hier kun je je eigen exemplaar bestellen. (Gratis tip: ook leuk als cadeau.)

Toch iets stijlvoller ronddrijven? Check dan de nieuwe chique (en roze!) lijn van Funboy.