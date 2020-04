Singles, opgelet: Temptation Island op zoek naar vrijgezellen

Singles, opgelet: Temptation Island is op zoek naar vrijgezellen die hun grote liefde willen vinden. In het aankomende, extra seizoen wordt de lust ingeruild voor de liefde.

Het extra seizoen van Temptation Island gaat er heel anders uitzien. Met als inspiratie Temptation Island USA, slaan de makers een nieuwe weg in. De lust wordt ingeruild voor de liefde.

Ouder en serieuzer

Net als in de andere versies van Temptation Island wordt in Temptation Island USA de liefde van verschillende koppels op de proef gesteld. Terwijl in Temptation Island veelal jonge koppels hun betrouwbaarheid testen en tegelijkertijd hopen dat ze bekend worden, lijken de koppels in Temptation Island USA niet alleen ouder maar ook nog serieuzer geïnteresseerd te zijn in de kracht van hun liefdesverbond.