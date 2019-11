Sinterklaasgedicht maken? Vermijd dan deze 13 woorden

Een sinterklaasgedicht beginnen met ‘de Sint zat te denken, wat hij jou dit jaar zou schenken’ is natuurlijk niet héél origineel. Maar zelf wat verzinnen is nog best moeilijk. Daarom een kleine tip: er zijn een paar woorden die je beter kunt vermijden.

Weet je echt niet waar je moet beginnen? Dan kun je natuurlijk wel wat standaardgedichten opzoeken om inspiratie te krijgen. Kijk hoe deze variant is opgebouwd, welke zinnen leuk zijn voor jouw surprise en knutsel zo een beetje wat in elkaar. Misschien kun je focussen op een raar voorval eerder dit jaar óf juist op de grootste hobby van degene van jouw getrokken lootje. Mócht je echt niks weten, dan kun je altijd nog iets schrijven rondom het cadeau dat je gekocht hebt.

Lees ook:

Een duurzame surprise avond: who’s in?

Sinterklaasgedicht Een beetje een idee waar je over wil schrijven? Dan is het nu zaak om écht te gaan dichten. En geloof ons, rijmwoordenboeken zijn hierbij je allergrootste vriend. Maar een paar woorden kun je toch echt beter vermijden in je sinterklaasgedicht, omdat ze bijna onmogelijk zijn om op te rijmen. Klaar voor? Twaalf Heb je iemand getrokken met een voorliefde voor bijvoorbeeld Formule 1, dan mag je toch wat gaan husselen in je woorden. Auto op het eind van een zin blijkt namelijk nog knap lastig te zijn om daar een mooi gedicht mee te maken. Ook deze andere twaalf (ook een van de rijmwoorden trouwens) woorden kun je beter vermijden. Succes!

Herfst Nieuws Ordner Slordig Turbo Twaalf Wulps Vijftig Wereld Zesde Zeventig Zilver

Bron: Libelle | Beeld: iStock