Sintspiratie: 5x leuke sinterklaascadeaus voor de kleintjes

Het aftellen is begonnen. Nog een paar nachtjes en dan is het pakjesavond! Ben je nog op zoek naar een sinterklaascadeau voor je nichtje/neefje/kind, maar kun je zelf niks leuks verzinnen? Met deze producten maak je die kleintjes vast dolblij.

1. K3 stripreeks € 6,50 (Bestel hier)

Er is voor het eerst een stripalbum gemaakt over het nieuwe trio van de bekende Belgische meidengroep K3. In de stripreeks volg je de avonturen van Hanne, Marthe en Klaasje. Het album is gebaseerd op de verhaallijn uit de K3-televisieserie ‘Roller Disco’.

2. HEMA kerstcollectie (Bestel hier)

De kerstcollectie van HEMA bestaat uit hele leuke items voor de feestdagen. Voor meisjes zijn er tule rokjes, jurkjes met pailletten of fluwelen broeken. Voor jongens zijn er kersttruien met leuke kleuren en printjes en stoere broeken. Zo zitten ze stylish aan het kerstdiner.

3. Lichtgevende eenhoornknuffel € 31,96 (Bestel hier)

Unicorns zijn de laatste tijd enorm populair en zijn er in alle soorten en maten. Radbag verkoopt een eenhoornknuffel die ook licht kan geven! Met deze knuffel wordt er een magische sfeer gecreëerd in de slaapkamer en heb je er een nieuwe vriend bij voor de eenzame nachten.

4. Crayola – Washimals € 22,95 (Bestel hier)

Crayola heeft een product ontwikkeld waarmee kinderen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. De Washimals is een reeks kleine huisdiertjes die je kunt verzamelen en oneindig vaak kunt versieren en inkleuren door het uitwasbare inkt. Het ideale cadeau voor kinderen die gek zijn op dieren.

5. Ravensburger – Bunny Hop € 25,99 (Bestel hier)

Bunny Hop is een spannende konijnenrace. Het doel van het spel is om de wortel boven op de heuvel te bereiken. Alleen kom je op de weg daar naartoe allerlei verrassingen tegen zoals een ophaalbrug, gaten waarin je kunt verdwijnen of een mol die je wegstuurt. Leuk om samen te spelen.

