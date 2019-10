Fans van ‘The Crown’ en ‘Sissi’ opgelet: er komt een serie over de keizerin

Rond kerst is het altijd weer genieten: alle delen van de ‘Sissi’-films worden uitgezonden op televisie. Het leven van keizerin Elisabeth (Sisi) van Oostenrijk wordt nu nogmaals uitgebeeld. De scenario-schrijfster die voor een deel de biografische serie ‘The Crown’ schreef, gaat nu namelijk ook een serie maken over Sisi.

Serie

Voor degenen die ‘The Crown’ niet hebben gezien: deze serie gaat over de regeerperiode van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. De Britse Amy Jenkins schreef een deel van het scenario voor deze Netflix-hit. Zij gaat nu dus ook een (Amerikaanse) serie maken over keizerin Elisabeth (Sisi) van Oostenrijk (1837-1898). Dat melden onder meer Hollywood Reporter en Variety.

Sissi

Het leven van de vorstin werd in de jaren vijftig onder de titel Sissi (voor de gelegenheid met twee ss’en) verfilmd in Oostenrijk, met de jonge Duitse Romy Schneider in de hoofdrol. De trilogie werd een hit van jewelste en wordt nog steeds door tv-stations in verschillende landen uitgezonden, vooral rond kerst.

Amy Jenkins gaat voor de serie boeken over Elisabeth bewerken van de Amerikaanse auteur Allison Pataki, die de afgelopen jaren ‘The Accidental Empress’ en ‘Sisi, Empress on Her Own’ het licht deed zien. Picture Perfect Federation gaat de serie produceren en proberen wereldwijd te verkopen.

Musical

Het leven van de keizerin was ook al eens het onderwerp van een musical, die eveneens in Nederland op de planken werd gebracht. De Duits-Oostenrijkse historica en journaliste Brigitte Hamann publiceerde in 1981 een serieuze en zeer uitvoerige biografie: ‘Elisabeth; Kaiserin wider Willen’.

Bron: ANP | Beeld: ANP