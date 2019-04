Daar gaan onze cadeaubonnen: Sissy-Boy is door rechtbank failliet verklaard

Eerst ging de webshop dicht, toen konden de cadeaubonnen niet meer worden ingeleverd en vervolgens reageerde de klantenservice niet op onze mails… Dus ja, met een sprankje hoop op een doorstart zagen we de bui toch al hangen. En nu is het officieel: Sissy-Boy is failliet verklaard.

Het blijft gek. Etalages vol glimmende interieur-accessoires en mode musthaves die er zo leuk uitzien, maar blijkbaar toch niet verkopen. De Amsterdamse rechtbank heeft de keten vanochtend officieel failliet verklaard. De lifestyle-keten moest eerder deze maand al uitstel van betaling aanvragen nadat de resultaten vorig jaar onder druk kwam te staan.

Al vorig jaar kwam Sissy-Boy in slecht weer terecht. Net als veel andere winkelketens had Sissy-Boy last van een lastige zomer en winter, waardoor het bedrijf niet genoeg winst gaf. Er werd in de kosten gesneden en er werden investeringen gedaan, aar het heeft niet mogen baten. Moederbedrijf Brand Retail Group was in vergevorderde gesprekken met een ‘Nederlands familiebedrijf,’ maar een verkoop ging op het laatste moment niet door.

Bron: NU.nl, beeld: ANP