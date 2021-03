Het eerste seizoen van de Netflix-serie Sky Rojo staat slechts een ruime week online. Maar de échte bingers hebben de acht afleveringen van dit seizoen natuurlijk allang allemaal bekeken. Gelukkig zorgt Netflix ervoor dat je lekker snel kunt doorpakken, want seizoen twee is on it’s way.

Voor iedereen die de serie nog niet heeft gezien: Sky Rojo gaat over drie prostituees, Coral, Wendy en Gina. Zij moeten vluchten voor hun pooier Romeo en zijn handlangers Moisés en Christian. De badass vrouwen zijn uit handen gekomen, maar moeten wel maken dat ze wegkomen. Die vlucht zit vol gevaar, wat zorgt voor de nodige actie. Iedere seconde telt. Hoewel hun leven in gevaar is, wordt de band tussen de drie vrouwen steeds sterker.

Sky Rojo seizoen twee

Voor deze serie sloegen Alex Pina, de maker van La Casa de Papel, en Esther Martínez Lobato, de maker van Vis a Vis, de handen in één. Met zulke makers is het niet gek dat Netflix alle vertrouwen in Sky Rojo heeft. Er was zelfs zoveel vertrouwen dat Netflix, nog voor dat het eerste seizoen live ging op 19 maart, het tweede seizoen al bij de makers bestelde.

Releasedatum

Nu maakt Netflix ook de releasedatum van seizoen twee bekend. Vanaf 23 juli is dit seizoen te zien via de streamingdienst. Het seizoen zal wederom uit acht afleveringen van circa 25 minuten per stuk bestaan.

Verhaal

Spoiler alert: we gaan nu een tipje van de sluier over dit tweede seizoen oplichten, maar dit wil je misschien niet lezen als je nog midden in het eerste seizoen zit. In seizoen twee gaat de vlucht van Coral, Wendy en Gina verder. Ze vechten nog steeds voor hun vrijheid en ook hun pooier en zijn handlangers hebben ze nog niet afgeschud. Maar meer dan ooit vormen de drie vrouwen een eenheid. Het seizoen belooft weer een heleboel actie, spanning en sensatie. Kijk zelf maar:

