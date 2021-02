Hilarisch: deze vrouw legt haar avonturen tijdens het slaapwandelen vast

Stiekem praten in je slaap, daar maken we ons allemaal wel eens schuldig aan. Maar Celina Myers maakt hele avonturen mee tijdens het slaapwandelen. En ja, daar laat ze haar volgers op TikTok gelukkig van meegenieten, want de beelden zijn hilarisch.

Met 11,5 miljoen volgers en video’s die tot wel 64 miljoen keer bekeken worden, kun je wel zeggen dat Celinaspookyboo (zo heet ze op het platform) een ware hit is. De best bekeken clip dateert van een week geleden, waarbij zij rondspookt terwijl haar vriend ligt te slapen in de woonkamer.

Slaapwandelen TikTok

Myers woont in Canada en laat aan Buzzfeed weten dat ze al van jongs af aan slaapwandelaar is geweest. Het is een aandoening die ze deelt met haar moeder en haar broer. ‘Ik denk dat ik ongeveer vier jaar oud was de allereerste keer en mijn moeder me midden in de nacht vroeg waar ik heen ging’, verklaart Celina. ‘En ik dacht: “Ik ga naar mama.” En ze zegt: “Ik ben je moeder, ga naar bed”.’

Kaas of chocolade

De TikTokker kan het slaapwandelen opwekken door kaas of chocolade te eten vlak voordat ze gaat slapen. Gelukkig heeft ze er verder in haar dagelijks leven weinig last van. Ze besloot haar avonturen te gaan delen toen ze zichzelf naakt buitensloot uit haar hotelkamer. ‘Ik bestelde een chocolade cheesecake midden in de nacht, ik dacht er niet eens aan. Het volgende dat ik weet, is dat ik op de gang sta en naakt ben.’

Laten lachen

Zolang ze mensen kan laten lachen, deelt Celina met liefde haar misschien wat bizarre avonturen. ‘Het is een soort van mijn verborgen, vreemde talent, alsof dat het enige is wat ik heb, het feit is dat ik kaas kan eten en raar kan zijn.’ Maar mensen moeten niet denken dat haar video’s in scène zijn gezet, al vindt ze zelfs de beelden ook soms bijna ongeloofwaardig. ‘Nee, het is 100 procent echt.’

Triggers

Myers heeft ADHD en de ziekte van Ménière, een aandoening van het binnenoor die kan leiden tot duizeligheid. Vroeger vroeg ze zich soms af of haar slaapwandelen betekende dat er ‘iets mis’ was met haar hersenen, maar ze merkte dat wanneer ze bepaalde triggers aan voedsel vermeed, het haar goed afging. Wanneer ze dus kaas of chocolade nuttigt na het eten, weet ze al dat ze die nacht gaat slaapwandelen en kan ze daar rekening mee houden. ‘Ik hoef me nergens zorgen over te maken.’

