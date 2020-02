Slapen als een roosje: waarom je jouw slaapkamer naar rozen zou moeten laten ruiken

Moeite om naar dromenland te gaan? Misschien heb je er al aan gedacht om een kalmerende geur zoals lavendel in de ruimte te verspreiden. Toch is het handig om het ook eens in een andere bloemige hoek te zoeken. De geur van rozen in je slaapkamer zou namelijk heel wat gezondheidsvoordelen opleveren.

En je hoeft de lavendel heus niet aan de kant te gooien, want etherische oliën verbeteren je slaap wel degelijk en helpen je om je focus te verhogen. Maar de geur van rozen voegt nog nét wat extra’s toe, zo blijkt uit onderzoek. Dit bloemige aroma zorgt er namelijk voor dat je zaken beter kunt onthouden.

Slaapkamer rozen

Hiervoor werden 50 Duitse studenten die de Engelse taal studeerden onderzocht. Niet alleen moesten ze rozenwierook laten branden naast hun bed, maar ook tijdens de lessen. Wanneer ze dit dan ook deden terwijl ze een Engelse vocabulairetest moesten afleggen, was er 30 procent meer kans op slagen dan de groep die dit achterwege liet.

Verbanden

Hoe komt dit? Nou, er zit een verband tussen geuren en bepaalde dingen kunnen onthouden. Hoewel eerst nog gedacht werd dat deze connectie alleen zou werken tijdens een bepaalde fase van onze slaap, blijkt nu uit dit onderzoek dat de geur van rozen eigenlijk tijdens je gehele nachtrust efficiënt is.

Leren

Jürgen Kornmeier, arts en hoofdauteur van de studie, verklaart: ‘Ons onderzoek toont aan dat we leren tijdens het slapen makkelijker kunnen maken. En wie had gedacht dat onze neus hier aanzienlijk bij zou kunnen helpen?’ Een kamer met rozengeur is dus heel bevorderlijk als je nét even die nieuwe taal wil leren. En ach, anders is het ergens ook best romantisch toch.



