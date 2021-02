Nu het kwik stijgt en het ’s nachts niet onder de tien graden komt, wil je misschien wel lekker slapen met je slaapkamerraam open. Maar is dat een goed plan? Slaaptherapeut Ingrid Verbeek geeft het verlossende antwoord aan onze collega’s van NU.nl.

Slapen raam open

Kort door de bocht: ‘Een open raam is geen garantie voor betere slaap’, zo zegt de slaaptherapeut en somnoloog tegen NU.nl. Maar, het is wél heel persoonlijk. De gemiddelde, ideale slaaptemperatuur ligt tussen de 15 en de 20 graden, maar, dat is dus gemiddeld. Het allerbelangrijkste is dat je de temperatuur in je kamer zelf lekker vindt. ‘Als je lichaam te koud of t warm is, kan dat leiden tot onrustige slaap en veel wakker worden’, geeft ze aan.

Omstandigheden

Maar, zo zegt de somnoloog, het draait niet allemaal om de temperatuur in je slaapkamer. Er zijn natuurlijk hartstikke veel externe omstandigheden die de kwaliteit van de slaap kunnen beïnvloeden én de reden kunnen zijn dat jij je raampje liever dichthoudt. Wat dacht je van lawaai (hallo Randstandmenschen – hoewel het met de avondklok mee zal vallen) of niet verduisterende gordijnen die met het raam open nóg meer licht doorlaten.

Luchten die hap

Voor de slaapkwaliteit is het dus niet per se belangrijk dat je ’s nachts je raampje openzet, áls je hem maar een keer op een dag openzet. Ventileren van die klamme kamer is heel belangrijk. Sterker nog: het is vaak de slechtst geventileerde ruimte in huis, zo vertelt adviseur milieu en gezondheid van GGD Amsterdam Remon Jonker aan NU.nl. Dat ventileren heeft niet, zoals veel mensen denken, te maken met het CO2-gehalte in de slaapkamer, maar met het verminderen van het vochtgehalte. Zo voorkom je schimmel en huisstofmijt.

Bron: NU.nl, Getty Images