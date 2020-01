De co-creator van ‘You’ voorspelt een slecht einde voor Joe

Hoe gek het ook klinkt: Joe van You heeft een speciaal plekje in ons hart veroverd. En aangezien hij een gevaarlijke stalker slash moordenaar is, is dat inderdaad een beetje gek. Toch wil je Joe blijven volgen, zien wat hij van plan is en hoop je – tegen beter weten in – dat hij leert van zijn fouten. Ja, je gunt Joe wat beters. Maar co-creator van de serie Sera Gamble is het daar beslist niet mee eens. Zij voorspelt een ander einde voor Joe.

In een interview met TV Guide windt Gamble er namelijk geen doekjes omheen: ‘Joe krijgt gerechtigheid voor zijn daden.’ Wat die ‘gerechtigheid’ precies inhoudt, laat ze in het midden. ‘We willen blijven onderzoeken hoe zelfbewust Joe kan blijven en worden. Tegelijkertijd willen we onderzoeken wat romantiek in het leven van volwassenen betekent en wat er gebeurt als je een hoop schade veroorzaakt zoals Joe heeft gedaan.’

Stalking not on point:

deze theorie over seizoen 3 van ‘You’ klopt niet

Klinkt als een hoop vage woorden, maar toch lijkt Gamble verderop in het interview nog een hint te geven: ‘Stel dat we Joe dood laten gaan, brengt dat ons genoeg bevrediging…? Ik weet het niet.’ Bedoelt ze hiermee dat Joe niet doodgaat, maar op een andere manier gerechtigheid zal ervaren…?

Het einde voor Joe

‘Uiteindelijk is Joe geboren zodat we hem tot de grond kunnen af fikken. Ik beloof plechtig dat we hem niet zullen verlossen.’ Daarmee bedoelt Gamble eigenlijk te zeggen: Joe verdient geen happy ending. Ook afgelopen december hintte Gamble tegenover TheWrap op een unhappy ending: ‘We hebben geen enkele interesse om Joe te verlossen. We zien hem niet als een karakter waarvan we de kijker moeten overtuigen dat hij kan veranderen en een ‘goed mens’ kan zijn.’ Is dat misschien de diepere boodschap van de serie…?

Lees ook:

Ongemakkelijkheid alom: zo klinkt ‘YOU’ zonder de voice-over van Joe