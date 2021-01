Slecht nieuws voor alle fans: ‘Peaky Blinders’ stopt na zesde seizoen

Wie had gehoopt op nog heel wat seizoenen, komt bedrogen uit. Peaky Blinders zal namelijk ten einde komen na het zesde deel. Dat heeft geestelijk vader Steven Knight gemeld in vakblad Variety.

Maar alle hoop is nog niet verloren: hij stelt wel dat het verhaal mogelijk doorgaat ‘in een andere vorm’.

Peaky Blinders einde

Peaky Blinders gaat over de gelijknamige bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. De hoofdrol wordt gespeeld door Cilian Murphy. De eerste vijf seizoenen staan op Netflix, nadat deze eerst te zien waren bij de BBC.

Flinke vertraging

De opnames van het laatste seizoen werden afgelopen jaar flink vertraagd door de coronacrisis. Deze reeks zal naar verwachting eind 2021 of zelfs pas in 2022 te zien zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ANP | Beeld: Still