Slecht nieuws voor alle fans van ‘Temptation Island’ én ‘Expeditie Robinson’

Voor alle fans van Temptation Island én Expeditie Robinson is er slecht nieuws. De programma’s zullen namelijk (zeer waarschijnlijk) beide dit jaar niet meer te zien zijn op de buis. Ja, huilen, we weten het.

Dat bevestigt een woordvoerster van het Vlaamse SBS nadat HLN berichtte dat er geen oproep voor nieuwe kandidaten is geweest.

Temptation slecht nieuws

Wanneer we dan wel weer kunnen genieten van onze ultieme guilty pleasure, is nog niet helemaal duidelijk. De site gokt zelfs dat het nog lang kan duren. ‘In het voorjaar van 2021 zullen er ook geen nieuwe seizoenen te zien zijn’, is te lezen in een verklaring. Flink balen dus, maar misschien gaan we simpelweg een seizoen zien zónder de Vlamingen.

Nog wel íets

Kaj Gorgels, presentator van zowel Expeditie als de VIPS-editie van Temptation, liet namelijk eerder weten: ‘Ik kan er niets over zeggen, maar ik denk wel dat we dit jaar nog wat gaan draaien. Het is kijken naar een goede oplossing. Als je voor de tropen gaat, zijn er meerdere mooie landen waar je eilanden hebt. Dus ik hoop dat dat nog kan.’ Maar hoe zit het dan met de andere programma’s, zoals Temptation Island VIPS? Kaj sluit af: ‘Dat ziet er beter uit. We gaan nog wel iets doen dit jaar.’

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Still