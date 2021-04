Dansen, springen en zingen. Festival-fans (10.000 lucky ones) zijn helemaal klaar voor 538 Oranjedag. Maar… grote kans dat het feest tóch niet doorgaat. Een petitie met 350.000 handtekeningen gooit maybe roet in het eten.

Radio538 ‘betreurt de ophef die is ontstaan’. Zolang Fieldlab en de overheid achter de organisatie van het festival blijven zijn, gaat 538 Oranjedag gewoon door. Sterker nog: de opbouw is al in volle gang. De organisatie voelt zich ‘vereerd’ om dit te mogen doen. Zo laat een woordvoerder weten. Ook Fieldlab vindt het ‘jammer’ dat er zoveel kritiek is op het proeffestival op het Chasséveld in Breda.



‘Klap in gezicht van de zorg’

De petitie tegen het oranjefeest (met onder andere Armin van Buuren) is gestart door een arts van het Amphia ziekenhuis in Breda. Hij, en met hem meer zorgmedewerkers, vinden het testfeest ‘een klap in het gezicht van de zorg’. met ‘het het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis.’

Oranjedag geen gewoon feestje

Vanuit het kabinet wordt het feest in ieder geval niet afgeblazen (voor de verandering). Wel benadrukt ze hierbij dat de Fieldlab-evenementen geen gewone feestjes zijn, maar onderzoeken. Zodat we straks (hopelijk) weer met z’n allen overal naartoe kunnen. De uiteindelijke keus voor Oranje 538 ligt bij Breda zelf, burgmeester Paul Depla dus. En de beste man hinkt nog op twee gedachtes. De politie houdt in ieder geval alvast rekening met mogelijke protesten.

