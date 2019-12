Kijkers verontwaardigd over slechte finale ‘Expeditie Robinson’

De afsluiting bij Expeditie Robinson, tja, die was nu niet echt de kers op de taart waarop we gehoopt hadden. Sterker nog, veel kijkers zijn zwaar teleurgesteld in de slechte finale van het programma. En dan niet alleen omdat het ellenlang duurde.

Sowieso weet je zodra je de finale gaat kijken van Expeditie Robinson: dit gaat een lange zit worden. Ook nu was er weer een live-uitzending, waardoor we slechts in delen konden genieten van de allerlaatste proef. Of ja, genieten is misschien een groot woord.

Slechte finale Expeditie Robinson

Want de finale was er nu niet écht een voor in de boeken. Op zich had de opdracht alle elementen in zich om wel een waardige strijd neer te zetten. Zo moesten de kandidaten water bijvullen vanaf een hoge paal om een peddel te bevrijden, daarna met een bootje naar de volgende opdracht (Hugo wilde alvast naar huis varen waarschijnlijk), een puzzel oplossen en daarna met balletjes een target raken. Omdat dat allemaal wat lang duurde, raakten kijkers een béétje afgeleid. Hee, zijn dat gezichten in de knieën van Nicolette?

Weet je wat pas écht een proef is? De live-uitzending van #expeditierobinson kijken. pic.twitter.com/qxlglg6hRq — Roel Hermans (@RoelCJHermans) December 15, 2019

Ik zie toch echt gezichten in de knieën van Nicolette. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/z4e3rynFu1 — Claudia Emmen (@ClaudiaEmmen) December 15, 2019

Zend gewoon die laatste proef uit. Bedankt.#expeditierobinson — Suus (@MissPointwood) December 15, 2019

De finale van #expeditierobinson Mopperen over .. -duurt lang -weer een terugblik -duurt lang -wat😱nog een terugblik -duurt lang -oh gelukkig reclame🙄 -duurt wel heel erg lang -oh fijn..een terugblik -gaap -pffff -reclame😱 En toch kijken😂😂 — Starbuck (@starbuck68) December 15, 2019

* je studie afronden#ExpeditieRobinson — M Y R A 💋 (@Skierwiefke) December 15, 2019

Teleurstellend

Veel fans noemen de finale dan ook teleurstellend. Hoezo is het ineens een regel dat je niet een onbeperkt aantal balletjes hebt om te proberen raak te schieten? Hugo kan op een gegeven moment niets anders dan afwachten of Eva wél raak gaat schieten. Zenuwslopend, maar ook niet echt finale-waardig vinden velen.

Dus je overleeft 32 dagen zonder fatsoenlijk eten, maar verliest het spel omdat ‘je balletjes op zijn’? Wat een laffe, laffe finale. #ExpeditieRobinson — Domien Verschuuren (@Domien) December 15, 2019

Wat een belachelijke regel zeg. Zorg gewoon voor onbeperkte kogels (incl zwemmen). Voorsprong wordt gewoon totaal niet beloond. #ExpeditieRobinson — Stijn Pouwelse (@StijnPouwelse) December 15, 2019

Nee huh, hoezo kan je dan ineens geen kogels meer halen? Wat een bullshit. #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) December 15, 2019

#ExpeditieRobinson ben ik de enige die het gek vind dat je als finalist een voorsprong hebt, het super goed doet. En dat je dan verliest omdat je door je "kogels" heen bent. — Hidde | 🗣️Corry (@HiddeRazenberg) December 15, 2019

Tim had die lacrosse stok gepakt, rustig gemikt en binnen 5 ballen die dingen kapot gesmeten. Ondertussen even wat pannenkoeken gebakken en een kaartje geschreven. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/ALV2jBpMHe — Veelte_eerlijk (@VEerlijk) December 15, 2019

Winnaar

Omdat ook Eva door haar voorraad is, is er maar één drastisch besluit mogelijk voor de makers: Shary-An is ‘af’ (ze was dan ook wel al 2 uur aan het puzzelen, 2 uur?!) en door de weersomstandigheden gaat de proef de dag daarna verder. Daarmee is het de langste finale ooit en zo voelt het ook voor veel kijkers. Want wéér worden de regels veranderd. Of ze schieten nu raak met 40 kogels, óf Hugo wint omdat hij als eerste met zijn balletje op het target wist te belanden. Dat laatste gebeurt en ja, we hebben een dé Robinson van het jubileumseizoen. Maar echt spectaculair? Dat was deze editie nu niet echt.

Ik geloof dat er niet helemaal goed is nagedacht over die finale… want wasrom zou S-A eruitliggen? Moesten toch twee targets raken? En zolang dat niet is, is er geen winnaar of verliezer 🤷🏽‍♀️ #ExpeditieRobinson — Maartje (@maartje2210) December 15, 2019

Daar kun je dan een heel jaar lang over nadenken en dan kom je met zo’n flut opzet in de finale. Bijna zo treurig dat het knap is. #ExpeditieRobinson — Dirk (@zelf_Dirk) December 15, 2019

Dan eindig je de finale… Met penalty's!!#ExpeditieRobinson — Dennis Gerritsen (@Dennboss) December 15, 2019

“Ik heb Expeditie Robinson gewonnen omdat de balletjes op waren en Eva gooide niet raak”. #ExpeditieRobinson — Thijs (@ThijsKocken) December 15, 2019

Wat een bespottelijke finale van Expeditie Robinson. Ze bedenken er tíjdens het spel regels bij?!?! Zogenaamd omdat het twee uur duurde en ze het dus zat waren. Hún probleem… #expeditierobinson — Kirsten Verdel (@locuta) December 15, 2019

