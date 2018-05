Een nieuwe week betekent een lading nieuwe films op Netflix. En dus prijkte daar Ibiza op de homepage van de streamingdienst, een film over Harper die samen met twee vriendinnen spontaan naar Ibiza vliegt en verliefd wordt op een dj. Een kijktip? VIVA’s Lise vindt van niet.

‘Het had zo leuk geleken, met de tropische temperaturen van afgelopen weekend ’s avonds op de bank lekker afkoelen met een niet-al-te-moeilijke-film. Daarom sprak Ibiza – sinds 25 mei online – gelijk aan. De film gaat over drie vriendinnen die hun dagelijkse leven ontvluchten en hun toevlucht zoeken naar het ultieme party-eiland. De verwachting: lekker wegzwijmelen bij een romantisch cliché, knappe mannen en een gemiddelde dosis humor. Prima te kijken, met dit warme weer wil je immers ook niet te moeilijk.

De realiteit? Nou, misschien is Ibiza wel de slechtste film die ik ooit heb gezien. Op Netflix. En dan bedoel ik niet eens ‘leuk slecht.’ De verhaallijn is zó cliché, dat het tekort doet aan ieder cliché dat wordt geclicheerd. Tussen de acteurs zit nul chemie en blijkbaar werd dit tijdens de opnames opgevuld door hysterie en zeer slechte humor. Te pas en te onpas gooien de vriendinnen met overdreven hippe woorden, doen ze ‘cool’ met drugs en slaan ze met een aantal feministische grappen de plan finaal mis. Het pijnlijkste is misschien wel dat de dj op Avicii moet lijken, waarbij één van zijn nummers als remix wordt ingezet. Op IMDB heeft de film toch nog een 5.2….

Kortom, Ibiza wil je alleen kijken als je echt héél brak bent, als achtergrondgeluid tijdens de strijk of gewoon helemaal niet.’

