Fans vinden dít de slechtste Friends-aflevering aller tijden

De serie heb je inmiddels al tien keer, wat zeggen we, honderd keer opnieuw bekeken. Niet elke Friends-aflevering is even goed, maar ach, hoe kan het ook anders met tien seizoenen. Toch werd déze uit de 236 episodes verkozen tot slechtste.

We moeten er even voor terug naar april 1998. The One With The Invitation krijgt toch echt de slechtste beoordeling en feedback op IMDBb. Dat is dus aflevering 21 van seizoen 4, mocht je even terug willen kijken.

Slechtste Friends-aflevering

Om je geheugen op te frissen: Rachel krijgt in deze aflevering de uitnodiging voor de bruiloft van Ross en Emily. En dat terwijl zijn aanstaande vrouw nog zo had gezegd dat zijn ex niet welkom was. Toch vindt het personage van David Schwimmer dat hij het niet kan maken om haar niet te vragen voor de grote dag.

Flashbacks

Wat we vooral zien is heel wat flashbacks van de relatie tussen Ross en Rachel. Misschien dat kijkers daarom iets minder te spreken zijn over deze aflevering. Hallo, als die-hard fan weet je heus wel wat er allemaal gebeurd is. Daar hoef je niet nog heel wat herinneringen voor. Toch is het uiteindelijke cijfer ook weer niet dramatisch: een 7,2 noemen wij namelijk gewoon een ruime voldoende. Toch is het laag in vergelijking met de rest van de afleveringen die gemiddeld een 8,5 kregen.

Bron: Glamour UK | Beeld: Still