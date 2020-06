Sinds een week is het officieel zomer, hiep hiep hoi. Maar weet je wat het ook is? Het is Slow Fashion Season. Dat is een initiatief waarbij mensen worden aangemoedigd om drie maanden lang (bijna) geen nieuwe kleding te kopen.

Drie maanden geen nieuwe kleding kopen, is het jou al eens overkomen? Grote kans van niet, want dankzij het internet is shoppen ons wel heel gemakkelijk gemaakt. Muisklikje hier, muisklikje daar, en voilà, dat t-shirt van een paar euro of die bikini van een tientje wordt thuisbezorgd.

Slow Fashion Season

Om die reden kan het best een uitdaging zijn om een maand, twee maanden of zelfs drie maanden geen enkel kledingstuk te kopen. En juist bij die weerstand ligt de bewustwording: kopen we alleen omdat het ons zo makkelijk is gemaakt om te kopen? Of kopen we die nieuwe items omdat we ze écht nodig hebben? Slow Fashion Season, een Nederlands initiatief, probeert consumenten bewust te maken van hun koopgedrag. Het ‘seizoen van minder winkelen’ ging afgelopen week van start.

Fast Fashion

Het is de derde editie van Slow Fashion Season en inmiddels hebben tienduizend mensen zich ingeschreven. Slow Fashion Season loopt tot 21 september; het is dus de bedoeling dat je in deze periode geen kleding van fast fashion-merken koopt. Wat fast fashion-merken zijn? Dat zijn merken die in korte tijd veel kleding produceren en goedkoop aanbieden. Denk aan H&M, Zara en Primark als aanvoerder. Als deelnemer mag je wel shoppen bij duurzame winkels of tweedehands winkels.

Steuntje in de rug

Bij de vorige edities was dat overigens niet het geval. Toen werden deelnemers aangemoedigd om helemaal niets te kopen tijdens Slow Fashion Season. “De uitdaging was oorspronkelijk om drie maanden lang helemaal niets nieuws kopen. Dat hebben we aangepast, want duurzame merken en winkels hebben het door de coronacrisis moeilijk. Ondernemers in de mode-industrie die hun nek uitsteken moeten we nu juist een steuntje in de rug geven”, legt initiatiefnemer Lena Hartog uit aan NOS.

Wat veel mensen niet weten is dat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is en daarmee een grote rol speelt in klimaatverandering. “Daar zijn mensen vaak niet bewust van. Ze zijn wel vegetariër, maar in de H&M vergeten ze wat hun idealen zijn”, zegt Hartog.

Systeem blijft in stand

Onderzoeksbureau KplusV onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de rol van fast fashion in Nederland. In een onlangs gepubliceerd rapport concluderen de onderzoekers dat het koopgedrag van consumenten “grote effecten op het systeem van de textielketen heeft.”

In andere woorden: bedrijven als C&A en H&M willen best duurzaam produceren en doen dat ook in steeds grotere mate, maar veel consumenten willen vaak iets nieuws kopen voor weinig geld. Dat houdt volgens het rapport een systeem in stand waarbij in een jaar veel verschillende collecties gemaakt worden, van materialen die relatief goedkoop (en niet duurzaam) zijn.

Dat moet dus veranderen, vindt Hartog. “Drie maanden is lang genoeg om een nieuwe gewoonte te creëren, maar niet zo lang dat mensen er niet aan durven beginnen. Slow Fashion Season is een kickstart om minder kopen normaal te maken.”

Als gezond verstand een koning was

Ook Dennis Storm maakte afgelopen weekend indruk met zijn uitspraken over duurzaamheid. In Volkskrant Magazine sprak hij over zijn idee van een groene revolutie, die volgens hem begint bij minimalisme. “Minimalisme werkt als een soort drietrapsraket. Eerst ga je ontspullen. Al die afleiding in je huis: weg ermee. Misschien zelfs wel het huis zelf. Dan komt het stoppen van je koopziekte. Al die dingen die je niet nodig hebt, gadgets, kleding, niet meer in huis halen. En als dat op orde is, begint het immaterialistische, wat vooral neerkomt op je agenda anders invullen. Om een voorbeeld te geven: voor sommige mensen is sporten heel belangrijk. Dan zeg je voortaan: ik zet éérst sporten in mijn agenda, daarna doe ik de rest.”

“Of als je twee keer in de week eten met vrienden belangrijk vindt, dan zeg je eerst ja tegen je vrienden, en dan heb je als vanzelf een goede reden om nee tegen overwerk te zeggen. Het gaat erom dat je dé vraag aan jezelf verandert: wat vind ik belangrijk? Dan kom je er al snel achter dat dat die niet die nieuwe trui is, maar het samenzijn met de mensen van wie je houdt. Tenminste, zo ging het bij mij.”

Wil je meedoen aan Slow Fashion Season? Super! Dan kun je je hier aanmelden.