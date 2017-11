Deze smart phone denkt met jóu mee

Zelfs je oma kan niet meer zonder smartphone. Waarmee je je dan toch nog kunt onderscheiden? Door een écht slimme telefoon. Want door kunstmatige intelligentie is de ene smartphone echt een stuk smarter dan de andere.

VIVA samen met Huawei

De nieuwe Huawei Mate 10 Pro denkt mee, voelt mee en reageert op jouw gebruik. Hij doet de naam ‘smart phone’ – met een spatie dus – eer aan. Hoe? Nou zo!

Als een dolle

Hij is forever young. En daarmee bedoelen we: hij blijft snel én up to date, omdat hij leert van hoe jij ‘m gebruikt. Zo laadt hij op als een dolle en heeft-ie een superbatterij. En die batterij past zich ook aan jouw gebruik aan. Hij leert wanneer jij je smartphone veel gebruikt en dus veel batterij nodig heeft en wanneer je minder actief bent. Je phone gaat daardoor langer mee.

Veel sneller krijg je ze bovendien niet. De slimmerd downloadt, internet en verzendt data razendsnel. Met de Smart Screen-functie kun je bovendien twee apps naast elkaar gebruiken en het scherm spiegelen of uitbreiden.

Oeps, bewogen

Een goede fotograaf is ie ook. De dubbele Leica-camera maakt foto’s als een pro. En daar hoef je zelf weinig voor te doen. Hij selecteert automatisch de beste instellingen en zelfs het populaire bokeh-effect van topfotografen – je weet wel: waarbij je perfecte scherpe foto’s met onscherpe diepte-effect maakt – wordt een makkie. Oeps, bewogen? Weet je niet wanneer je moet inzoomen? Geen nood: deze camera drukt pas af als hij de beste foto maakt. Dus: nooit meer onscherpe kiekjes of duizend keer foto’s maken voor die ene perfecte.

Personal assistent

Nog even en je telefoon heet geen ‘mobieltje’ meer, maar personal assistent – omdat ie alles van je weet: inclusief wanneer je moeder jarig is en haar meteen maar een bloemetje stuurt. Die het restaurant al heeft gereserveerd en in je agenda ingepland, nog voor jij aan je ‘anniversary’ hebt gedacht. De ontwikkeling is niet meer te stoppen. Laat je oma hem maar niet zien. Wil zij ‘m ook weer.