Smeer-ig zaakje: beschermingsfactor zonnebrandproducten vaak lager dan vermeld

Op zomerse dagen als vandaag wordt er door instanties (en moeders en oma’s) flink op gehamerd: ‘Smeer jezelf goed in!’. En terecht, want de zon kan enorme schade aanrichten aan je huid. Maar wie denkt goed te zitten met een zonnebrandproduct met een hoge factor, is mogelijk een stuk minder goed beschermd dan de verpakking belooft.

Uitgebreid getest

Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat één op de vijf zonnebrandsprays met factor dertig niet de juiste bescherming biedt. De bescherming van verschillende merken – vijftien producten in totaal – werd getest tegen uv A- (98,7% van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt, veroorzaakt huidveroudering) en uv B-straling (1,3% van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt, veroorzaakt verbranden en bruin worden). Ook werden het gebruiksgemak en het etiket onder de loep genomen.

Onvoldoende

Van alle geteste producten kregen er drie maar liefst een dikke onvoldoende. Twee SPF 30-sprays haalden slechts factor 15 en 19. Een derde spray kreeg een onvoldoende, omdat het niet genoeg beschermt tegen uv A-straling. Van vier merken kwamen de sprays lager uit in de test door specifieke allergenen of hormoonverstorende stoffen in de producten. Twee producten bevatten zelfs een in de Europese Unie afgeraden hormoonverstorend ingrediënt. Deze merken zijn daarom niet meegenomen in de test.

Goede koop

Je bent het beste beschermd met de sprays van Garnier en Vision. Ook het kopen van een Kruidvat-huismerkspray blijkt een goede investering.

Kwalijke zaak

De consumentenbond noemt het niet voldoen aan de beloofde beschermingsfactor een kwalijke zaak, omdat consumenten de bescherming van een product zelf lastig kunnen testen en een te lage factor op de lange termijn schade kan aanbrengen aan de huid. Vorig jaar testte de Consumentenbond zonnebrandcrèmes, waarbij het in sommige gevallen ook flink schortte aan de juiste bescherming. Opvallend genoeg presteerden bijna alle goedkope crèmes beter dan die van de duurdere merken.

Benieuwd naar alle merken en hun testresultaten? Je vind ze hier.

Beeld: Shutterstock