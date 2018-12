Smelt: Jim Bakkum deelt intiem vader-zoonmoment onder de douche

Jim Bakkum (31) geniet met volle teugen van zijn kinderen, zo bewijst opnieuw een foto die de musicalster heeft gedeeld via Instagram. Hierop is te zien hoe hij samen met zijn zoon onder de douche staat.

‘Vanaf dat hij héél klein was, hing-ie al zo bij me in de douche’, schrijft de zanger erbij. ‘Nu is hij zes en vindt-ie het nog net zo lekker. Mijn aller-allergrootste vriend… mijn lieve Luxie.’

‘Heerlijk’ De volgers van Jim noemen het vader-zoonmoment lief en herkenbaar. ‘Dat doet mijn man ook met de middelste’, reageert iemand gevolgd door een hartje. ‘Heerlijk! Er gaat niets boven de liefde van je kind.’ In verwachting Jim en zijn vrouw Bettina zijn de trotse ouders van Lux (6) en Posy (3). In september maakten de twee bekend in verwachting te zijn van hun derde kindje. Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram