Smelt: deze video waarin John Legend zingt voor zoontje Miles is te schattig

Zijn stem, zwoele blik, überromantische liedjes en de passie waarmee hij andere mannen aanmoedigt feminist te worden; stiekem waren we op de redactie al tijden verliefd op John Legend. Maar sinds zijn Stinky Booty Duty-video’s zijn we helemáál gesmolten.

Afgelopen zondag – tijdens de SuperBowl – werd Stinky Booty Duty 2.0 gelanceerd. Deze video is een samenwerking tussen John Legend en Pampers, en tevens het vervolg op de commercial die de All of me-zanger afgelopen jaar maakte voor het luiermerk.

Stinky-wattes?

Voor wie nog nooit van de Stinky Booty Duty heeft gehoord: even een recap. Afgelopen Vaderdag verscheen John’s eerste Pampers-video, waarin de 40-jarige R&B-zanger dochter Luna toezingt terwijl hij haar vieze luier verschoont. Check ‘m hier:

Schattig, dat is-ie zeker. Maar ook de boodschap is mooi: met de commercial zet Pampers zich af tegen het stereotype beeld waarin vrouwen de grootste zorg voor de kinderen op zich nemen. En zeg nou zelf: best verfrissend om eens een vader met baby in een luierreclame te zien, in plaats van altijd maar de moeder. Toch?

Part 2

Goed, terug naar 2019. Net toen we de eerste video een beetje waren vergeten, verscheen zondag Stinky Booty Duty 2.0. Dit keer is het niet dochter Luna (2), maar zoon Miles (8 maanden) die toegezongen wordt. Ook is er een bijrol voor Luna weggelegd én komt vrouw Chrissy Teigen nog even om de hoek kijken.

Maar dat is nog niet alles: ook Maroon 5-zanger Adam Levine duikt in de video op. Bovendien is er nog een heel koor aan papa’s dat uit volle borst met het lied meezingt.

Genoeg gepraat. Zie hier Stinky Booty Duty 2.0:

Mocht je denken dat dit liedje puur en alleen om commerciële redenen is ontstaan: nope. Op Twitter laat Chrissy weten dat John het Stinky Booty-nummer al zingt sinds hij Luna’s eerste luier verschoonde in het ziekenhuis.

John's been singing this song to Luna since her very first diaper change in the hospital and he hasn't missed one opportunity since. I present to you, the underground hit of our household – the stinky booty song! #StinkyBootyDuty #ProudCreativeConsultant pic.twitter.com/tFjtmWgl2P — christine teigen (@chrissyteigen) June 13, 2018

O ja, voordat we alle eer aan John geven: Chrissy is degene die het nummer heeft geschreven.

I WROTE IT https://t.co/D3NUCVgcPY — christine teigen (@chrissyteigen) February 3, 2019

Op Twitter wordt lyrisch gereageerd op het nummer.

That diaper jingle with John Legend is stuck in my head “Somebody’s got a stinky booty” — Vinツ (@iamVinabel) February 1, 2019

Thanks alot @Pampers that #StinkyBootyDuty song is stuck in my head now. I dont even have any toddlers…lol great job @johnlegend That was genius! — Jessica Reinholt (@cajungal2608) February 5, 2019

Wij zeggen: hoog tijd om het nummer ook aan alle andere papa’s te leren. Somebody’s got a stinky booty…

