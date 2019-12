Stiekem wat mee proberen te smokkelen naar Expeditie Robinson: elk jaar proberen de kandidaten het weer. Sommigen met succes, anderen moeten hun item al inleveren voor de start van het programma. Maar wat wordt er nu het meest meegenomen?

Wat heb je nu écht nodig op het eiland om een beetje te kunnen overleven? Juist, vuur. De meeste deelnemers proberen dan ook een aansteker mee te nemen, zo is het natuurlijk een stuk makkelijker om even een fikkie te stoken. De crew laat zien in een backstage filmpje dat dit voorwerp toch écht het populairst is om mee te nemen.