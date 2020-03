Al voordat het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ goed en wel begonnen was, werd duidelijk dat Temptation’s Melissa en Gianni het eiland vroegtijdig moesten verlaten. Dit keer niet door een zwangerschap, zoals bij Quentin en Channah. Maar door het meesmokkelen van een telefoon. In het voorstukje van de nieuwe aflevering is te zien hóe je precies zo dom kunt zijn.

Want toegegeven, een beetje dom is het wel hè. Meedoen aan Temptation Island is al niet de meest snuggere keuze, laat staan een telefoon stiekem meesmokkelen. Dan heb je de essentie van de – fluisterstem – ultieme relatietest toch niet echt goed begrepen. Al aan het begin van het seizoen werd duidelijk wie de smokkelaars zijn: Temptation’s Melissa en Gianni.

Afijn, in de laatste afleveringen werd er door de makers van het programma al flink gehint op het vermoedelijke telefoongebruik. Zo kwam Melissa opvallend vaak in beeld wanneer ze zich terugtrok in de badkamer. En konden we zien hoe ze de badkamerdeuren steeds achter zich sloot. In de laatste aflevering gaf de voice-over zelfs commentaar: ‘Melissa trekt zich opnieuw terug in de badkamer.’

Fast forward naar de aflevering die vanaf vandaag online staat. In het voorstukje van de aflevering van volgende week is te zien hoe Temptation’s Melissa is betrapt. De blondine probeert na een heftig kampvuur haar vriendin Roshina gerust te stellen en verspreekt zich dan: ‘Ik heb geen Wi-Fi… deze werkt overal. Ik kan hem niet te vaak aanzetten’, fluistert ze.

Melissa en Roshina smeden vervolgens een plannetje om Karim, de vriend van laatstgenoemde, gerust te kunnen stellen per telefoon. Wat nog dommer is, is dat Gianni op zijn beurt de deur van de badkamer open laat, waardoor hij via de spiegel met de telefoon in zijn handen wordt gefilmd. Het is veruit de spannendste gebeurtenis van het seizoen, wát een feest.