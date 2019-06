‘Smsje!’ Nóg een nieuwe editie van ‘Love Island’ op komst (en dit is de startdatum)

Het is week 24 van het jaar 2019 en het regent Love Island-nieuws. Terwijl wij ons iedere dag vergapen aan de liefdesperikelen van de Nederlandse editie (oh Stenn, knip alsjeblieft je lijntje met Chey door), startte ook de Britse versie met 12 gloednieuwe Islanders. En er is meer: de startdatum van de Amerikaanse versie is nu ook bekendgemaakt.

Druk, druk, druk

Dat jij een tranquillo zomer tegemoet te gaan? Met drie verschillende edities van Love Island, think again. De Nederlandse versie met Lotte, Seba, Melany, Chey, Rowena en Aleksandra zit inmiddels al op een derde en de Britse versie (aka the original) ging 3 juni van start. Maar markeer vooral in je agenda: dinsdag 9 juli gaat de Amerikaanse versie van start.

Het is het eerste seizoen van Love Island USA, uiteraard geïnspireerd op het mega succes van de Britse versie. Die ging in 2015 van start en tja, de rest is geschiedenis.

En dan is er ook nog een grote kans op bonusmateriaal: naar verluidt kan ook de Australische versie ieder moment van start gaan. We hebben het er maar druk mee!

