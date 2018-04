Smullen: Temptations Mezdi en Fabrizio voeren oorlog op Instagram

Dat we nog wel een tijdje mogen smullen van alle Temptation Island-heisa, moge duidelijk zijn. De vermeende sekstape van Kevin, Tim die in het ziekenhuis belandt, de kersverse relatie tussen Pommeline en Fabrizio en die laatste die gisteren een Instagramoorlogje voerde met Mezdi. Popcorn in de aanslag?

Temptations Mezdi kan het duidelijk niet laten om op zijn stories flink uit te halen naar verleider Fabrizio. Het begint allemaal met een foto in discotheek Time Out waar een koppel ‘alleen vriendsgapuluk‘ aan het dansen (lees: schuren) is. Met de uitspraak haalt de Nederlander uit naar de ruzie tussen zijn (ex?-)vriendin Daniëlle en verleider Fabrizio in de elfde aflevering van Temptation Island. De verleider kon het niet zo hebben dat Daniëlle op een gegeven moment met verleider Joshua aan het dansen was en vond dat Daniëlle op die manier totaal geen respect voor hem zou hebben. Waarop zij al snel reageerde dat het dus ‘gewoon vriendschappelijk’ was.

Wolf tekenen voor kinderen

Dat het geen dronken actie was, bleek vanmiddag toen Mezdi opnieuw een flinke sneer naar verleider Fabrizio maakte. Op zijn Instagram Stories deelde de Nederlander een screenshot van een YouTube-tutorial waarin uitgelegd wordt hoe je een wolf moet tekenen – een video die overigens bedoeld is voor kinderen – met de boodschap ‘No act of kindness is ever wasted. Let’s be helpful’. Mezdi is duidelijk nog steeds niet helemaal over de wolftattoo heen, die Daniëlle door haar kleurplaat liet zetten…

Rijbewijs

Het duurde niet lang of daar was verleider Fabrizio met een pasklaar antwoord. De tattoo artist deelde op zijn Instagram Stories een foto van zijn wagen met als bijschrift ‘Lucky for me I can DRIVE home later’, waarmee hij dan weer doelt op het roekeloze rijgedrag van Mezdi, dat hem later ook zijn rijbewijs kostte. Maar de Nederlander neemt het duidelijk niet zo nauw met de wet; op de foto waarmee Mezdi reageert zien we hem opnieuw achter het stuur. To be continued…