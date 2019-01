Sneak peek: dit zijn de eerste beelden van Wie is de Mol? aflevering #2

Sinds afgelopen weekend is zaterdagavond weer Wie is de Mol?-avond. De spanning zat er direct weer in en alle kandidaten gingen er volledig voor tijdens de opdrachten, wat al meteen veel goed beloofde voor de tweede aflevering. Enne, hiervan zijn de eerste beelden vanochtend vrijgegeven.

Spoiler alert! De eerste aflevering van Wie is de Mol? nog niet gezien en wil je niets vooraf weten? Stop dan hier met lezen.

Om alvast in de stemming te komen voor aankomende zaterdag, hebben de programmamakers een teaser gedeeld van de aflevering op Instagram. In de uitzending zullen alle deelnemers weer hun opwachting maken, want dankzij de nodige vrijstellingen hoefde er afgelopen week niemand naar huis.

Spannend

‘Kennis is macht’, staat er in hoofdletters bij de video. Zou dat de titel van de aflevering zijn of zit er meer achter deze woorden? De tijd zal het moeten leren. Wat wél duidelijk moge zijn, is dat we aankomende zaterdag waarschijnlijk weer op het puntje van onze stoel zitten tijdens de gloednieuwe aflevering van Wie is de Mol?. Kijk zelf maar:

Beeld: AVROTROS, Instagram