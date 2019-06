Hé–ho, hé-ho: live-action remake ‘Sneeuwwitje’ weer stapje dichterbij

‘Hé-ho, hé–ho, hé-ho. Je krijgt het niet cadeau.’ Nadat onder meer Beauty and the Beast, Aladdin en Dumbo een live-action remake kregen, kon de klassieker der klassiekers natuurlijk niet achterblijven. Ja, je leest het goed: ook Sneeuwwitje wordt in een nieuw hedendaags jasje gestoken.

Dat we nog konden rekenen op heel wat nieuwe Disney-treats, bleek al eerder uit een gelekte lijst van de films ze de komende acht jaar gaan produceren. Ook Snow White kan natuurlijk dan niet ontbreken. Sterker nog, er is nu zelfs een regisseur gekoppeld aan de remake.

Grootste kanshebber

De grootste kanshebber zou volgens insiders Marc Webb zijn. Hij is de man achter films als (500) Days of Summer, Gifted en The Amazing Spider-Man. Worden we enthousiast van. Maar ook Erin Cressida Wilson – The Girl on the Train – zou nog weleens het scenario kunnen schrijven.

Muziek

In ieder geval zeker is dat de songwriters van La La Land de liedjes gaan schrijven voor de remake. Oh, mogen we please dan ook een Ryan Gosling als prins? Dat zou leuk zijn. Wanneer Snow White and the Seven Dwarves precies op het witte doek zal verschijnen, is nog even gissen. Tot die tijd zijn er in ieder geval genoeg andere Disney-films om naar uit te kijken.

Bron: Superguide | Beeld: ANP