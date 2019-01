Snertweer? Kijk dan deze nieuwe films & series op Netflix

Het wordt komend weekend kouder en misschien gaat het zelfs vriezen, maar ons kan niks gebeuren met een fleecedekentje, chocola, chips en heerlijk nieuws op Netflix.

Films

The Last Laugh

Oscarwinnaar Richard Dreyfuss speelt samen met oude gediende Chevy Chase de hoofdrol in Netflix-original The Last Laugh. Talent-manager Al (Chase) belandt in een bejaardentehuis en stuit op zijn eerste klant van vroeger, komiek Buddy (Dreyfuss). Al gaat weer aan de slag met Buddy en samen gaan ze voor de laatste keer op tournee.

Solo

Een Spaanstalige overlevingsfilm gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Solo draait om een surfer die probeert aan land te komen nadat hij van een klif viel. Onderweg worstelt hij met herinneringen aan mislukte relaties, vergeten excuses en zijn egoïsme.

Kong: Skull Island

De grote filmrelease van deze week is géén Netflix-original, maar een blockbuster uit 2017. In Kong: Skull Island reist een team van ontdekkingsreizigers af naar een mysterieus eiland in de Stille Oceaan. Wat ze niet weten, is dat de mythische Kong, een gigantische aap, het eiland in zijn greep houdt. Met o.a. Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston en Brie Larson.

The Space Between Us

De 16-jarige Gardner (Asa Butterfield) is de eerste mens ooit die op Mars opgroeide. Nu hij een online vriendschap opbouwt met Tulsa, een meisje op aarde, is hij toch wel benieuwd naar zijn thuisplaneet. Wanneer hij dan eindelijk op aarde landt, begint hij de ultieme zoektocht naar zichzelf en Tulsa, waar hij gevoelens voor krijgt. Met een grote bijrol voor Oscarwinnaar Gary Oldman.

Winchester

Weduwe Sarah Winchester (Helen Mirren) krijgt het aan de stok met haar vervloekte, gigantische spookhuis Winchester. Ze liet het meer dan honderd kamers tellende huis bouwen als gevangenis voor de geesten, die nu azen op wraak. Meer horror? Deze 15 horrorfilms komen dit jaar uit.

Series

Titans

Vergeet Batman, in Titans draait het om zijn ex-sidekick Robin (Brenton Thwaites). Hij gaat nu door het leven als de ruige crimefighter Nightwing en vormt een nieuw superheldenteam met andere superjongeren. Gebaseerd op de vrolijke Teen Titans-franchise, maar daar is weinig van te merken: Titans is grauw, bloederig en extreem duister.

RuPaul’s Drag Race seizoen 10

De bekende dragqueen RuPaul is terug met alweer het tiende seizoen van RuPaul’s Drag Race. 14 nieuwe queens strijden om de eer en ook dit seizoen zitten er weer veel beroemdheden in de jury. Christina Aguilera, Billy Eichner Broad City-duo Abbi Jacobson en Ilana Glazer, Stephen Colbert én comedian Kumail Nanjiani en zijn vrouw Emily V. Gordon, die samen comedyhit The Big Sick maakten.

Sex Education

Asa Butterfield schittert in Sex Education als de verlegen Otis. Samen met een extraverte vriend begint hij een eigen sekshulpkliniek op school, ook al is Otis nog maagd. Zijn moeder is seksuoloog en daar haalt Otis zijn info vandaan.

When Heroes Fly

Momenteel zet Wie is de Mol? (lees hier een uitgebreide terugblik van aflevering één) Colombia flink op de kaart. Ook actiedramaserie When Heroes Fly speelt zich af in en rondom Colombia, in de jungle. Vier vrienden komen elf jaar na een grote ruzie weer samen voor hun laatste missie: Yaeli vinden, de ex van één van de mannen en de zus van een ander.

Back with the ex

Netflix speelt (onbewust) in op de hype rond programma’s als Ex on the Beach en Temptation Island. Al gaat realityshow Back with the ex er iets serieuzer aan toe. Vier singles krijgen één laatste kans om de draad weer op te pakken met hun ex. Of laten ze het verleden voor altijd achter zich?

Grimm seizoen 6

Netflix zette deze week seizoen 6 van de fantasydetectivereeks Grimm online. Het allerlaatste seizoen, zoals fans vast weten. Het is momenteel afwachten wanneer die spin-off met een vrouwelijk hoofdpersonage komt.

Friends from College seizoen 2

How I Met Your Mother-actrice Cobie Smulders en comedian Keegan–Michael Key zijn terug voor de tweede reeks van Friends from College. De Harvard-vriendengroep moet nog steeds bijkomen van de schokkende onthulling uit seizoen 1: de affaire van Ethan en Sam.

Documentaires

Catwalk: Tales from the Cat Show Circuit

De docu Catwalk: Tales from the Cat Show Circuit laat zien wat er schuilgaat achter de ogenschijnlijk schattige wereld van de kattenshows. Het gaat er namelijk nogal fel aan toe. Eigenaren trekken alles uit de kast om van hun katten wereldsterren te maken.

Remastered: Massacre at the stadium

Muziekdocureeks Remastered duikt na Johnny Cash, Jam Master Jay en Bob Marley in het turbulente leven van de Chileense folkzanger Victor Jara. Hij zette in de jaren ’70 de toon voor verandering in Chili, maar werd bruut vermoord.

