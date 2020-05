Dat wordt flink wapperen: ‘We gaan een snikhete zomer tegemoet’

De zomers lijken met het jaar tropischer te worden. Na de gortdroge zomer van 2018 en de snikhete zomer van 2019, zijn we natuurlijk razend benieuwd naar wat we kunnen verwachten van de zomer van 2020. En ja, ook komende zomer is het flink wapperen geblazen en kun je dus alvast een flinke voorraad ijs, ventilatoren en (voeten)zwembadjes inslaan.

Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline, is kort en krachtig over de weersvoorspelling: het wordt Heet, met een hoofdletter H.

Juni

‘Als je niet van hitte houdt, wordt het afzien deze zomer’, begint Damen. Vooral de maanden juni en augustus zullen waarschijnlijk kurkdroog en snikheet zijn. De temperatuur zal dan ook regelmatig de 25 graden tot 30 graden (of nog hoger) aantikken. We kunnen dus rekening houden met tropische temperaturen. De meteoroloog heeft het zelfs over meerdere hittegolven.

Juli

Na de droge junimaand, hebben alle uitgedroogde tuinen wel wat behoefte aan water. Maar daar zorgt de maand juli wel voor. Er wordt dan geregeld een westen- of zuidwestenwinden verwacht, waarmee een koele zeelucht over ons land wordt geblazen. ‘Dat is fijn om de hitte uit huis te krijgen, maar dit weertype brengt wel veel buien met zich mee.’

Toch kan juli ons ook een grote plottwist geven. Damen kan namelijk niet uitsluiten dat het niet net als vorig jaar weer 40 (!) graden wordt in juli. Als de wind een keer naar het zuiden draait, weten we wel hoe laat het is.

Augustus

Na regen komt altijd weer zonneschijn en dus biedt augustus weer heerlijke temperaturen. We mogen hopen dat de corona-maatregelen dan weer versoepeld zijn, want in augustus is het strand de place to be. ‘Met een oostenwind is het namelijk ook aan de kust heet en is het zeewater heel aangenaam.’ Er is veel zon en de temperatuur zal vaak stijgen tot 25 graden. ‘Maar ook heerlijke koelte wanneer de wind een keer uit het noorden waait.’

Nu maar hopen dat Mister Corona vóór de zomer maakt dat-ie weg komt en we heerlijk kunnen genieten van een zomer (in eigen land).

Bron: Weeronline | Beeld: iStock