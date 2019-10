SNL maakt geweldige parodie op de Britse versie van Love Island

Terwijl de Nederlandse versie van Love Island niet echt wil vlotten (sorry, Monica), groeit het succes van de Britse variant gestaag verder. Wat wil je ook, met sterren als Maura, Curtis, Amber en Michael van het laatste seizoen? Reden genoeg voor de Amerikaanse late night show SNL om een parodie te maken op het geweldige en toch ook zeker krankzinnige programma.

En je weet: als Saturday Night Live een parodie op je maakt, honey, you’ve made it! In de drie minuten durende gekkigheid komen alle typische trekjes van het wel en wee van the Islanders voorbij. Dan mag je denken aan een vocabulaire als proper, banter, fit, maar ook aan de recoupling, het make-uppen van de meiden en natuurlijk de ‘unseen bits.’

Leun achterover en bekijk deze parodie en je weet: Love Island UK is making history!