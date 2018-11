Snowboard- en skivlinders opgelet: dit merk heeft nu ook een skicollectie

Nog even en het grote wintersportseizoen gaat weer van start. Op de latten van de berg zoeven doen we natuurlijk wel graag in stijl en toegegeven: er is nog altijd niet een heel uitgebreid aanbod als het gaat om skikleding. Hunkemöller probeert daar verandering in te brengen. Het lingeriemerk lanceert daarom haar eerste skicollectie.

Van pikante lingerie, verleidelijke badmode en comfortabele nachtmode naar een skicollectie die net zo stijlvol en vrouwelijk moet zijn. Het is een flinke stap die Hunkemöller hier probeert te zetten. Maar hey, Victoria’s Secret heeft maar weer eens bewezen dat het als lingeriemerk belangrijk is om te blijven vernieuwen. Vandaar onze nieuwsgierigheid naar HKMX, zoals Hunkemöller haar wintersportcollectie noemt.

De collectie bestaat uit twee cropped high performance jassen in zwart en wit, uiteraard met bijpassende skibroeken. Ook de naadloze sporttop – en broek zien wij onszelf dragen onder het skipak. Waar je vooral indruk mee maakt op de piste, is de nauwsluitende overall in shiny polyester.

De Hunkemöller HKMX ski collectie is vanaf afgelopen weekend in verschillende Hunkemöllers-winkels en online verkrijgbaar in de maten XS-L. De prijzen variëren tussen €14,99 (voor accessoires) en €149,99( voor de overall).

