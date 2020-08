Soapfans, opgelet: Videoland brengt déze ‘gouwe ouwe’ terug op je scherm

Videoland ‘neemt je mee, naar de zee’. De streamingdienst, die onlangs ook al klassieker ‘Baywatch’ online zette, is dé uitkomst voor liefhebbers van vintage tv-series en programma’s. Na ‘Rozengeur en wodka lime’, ‘Vrouwenvleugel’ en ‘Westenwind’ verschijnt binnenkort nog een parel in het assortiment: de soapserie ‘Goudkust’!

Soapstrijd

Het soapgenre beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren negentig. RTL gooide hoge ogen met het nu nog steeds lopende Goede Tijden, Slechte Tijden en de NPO hield de kijker aan de buis gekluisterd met Onderweg Naar Morgen. Ook SBS wilde profiteren van de trend en kwam met een eigen soap: Goudkust.

Springplank

De soap was uiteindelijk zes seizoenen te zien bij SBS en FOX8, en had een trouwe schare fans. Veel acteurs en presentatoren begonnen hun carrière ‘aan de kust’, onder wie Winston Gerschtanowitz, Viviënne van den Assem, Froukje de Both, Koert-Jan de Bruin en Lieke van Lexmond. Soapkenners weten dat veel van hen uiteindelijk overstapten naar Goede Tijden.

Twintig jaar later

In 2001 eindigde het avontuur toen de zender FOX8 verkocht werd. Er moest in rap tempo een eind gebreid worden aan de serie, wat opgelost werd door een soort tovenaar die alle personages hun toekomst liet zien. Videoland begint bijna twintig jaar na de laatste aflevering weer van voor af aan door het eerste seizoen toe te voegen aan het assortiment. Gaan we dat massaal bingen, dan is de kans aanwezig dat er meer seizoenen volgen. Voor nu ‘verblijden’ we je vast met het mierzoete, ietwat zeikerige, maar nostalgische intro van seizoen één, ingezongen door Laura Vlasbom en Tony Neef (later ook nog door Willeke Alberti):

