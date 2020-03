Sociale isolatie is voor beroemdheden toch net ffe anders

Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen slaat, roepen beroemdheden hun fans en volgers op om thuis te blijven en aan sociale isolatie te doen. Dat is natuurlijk iets goeds: als Ariana Grande het kan, dan wij ook. Want inmiddels weten we ook dat het coronavirus niemand spaart. Geen Tom Hanks, geen Idris Elba, ook beroemdheden zijn niet veilig. En graag denken we dat beroemdheden op dezelfde manier thuis chillen als wij, want hey, Netflix is voor iedereen hetzelfde toch?

Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad zo. Khloe Kardashian gaf aan Cake Wars te hebben gekeken, Emily Ratakowki koos voor Love is Blind.

Kourtney Kardashian bakte wafels in hartjesvorm en Chrissy Teigen bakte een cake, terwijl ze niet eens van cake houdt! En Timotée Chamalet (van Lady Bird en Call me by your name) laat zien hoe knap hij erbij zit als hij zich verveelt.

Maar hier komt het ding: als je dan eindelijk klaar bent met scrollen en opkijkt van je telefoon, en je in je eigen knullige appartementje om je heen kijkt… Dan besef je dat jij geen hartvormige wafelbakker hebt, geen privé-bioscoop of kingsize bed hebt om te Netflixen, laat stáán twee mini pony’s zoals Arnold Schwarzenegger, die tijdens het aaien heel bemoedigend schrijft we will get through this together.

En bouw je een hut met je kids op dag één van de sociale isolatie? Doet er niet toe; Lauren Conrad bouwt een fort, lekker puh.

Maar alle grappen terzijde, de sociale isolatie leidt ook voor beroemdheden tot nieuwe inzichten. Zo ging Naomi Campbell aan de wandel met haar petekind en kon ze zich niet herinneren wanneer ze voor het laatst ’30 minuten in New York heeft rondgewandeld, zonder zich af te vragen waar ze over een half uur moest zijn.’

