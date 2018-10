De socialmediasensatie van dit moment: de samensmelting van de katten van Lize Korpershoek

Netflix en Videoland, eat your heart out. Vandaag de dag is er nog maar één ding dat we 24/7 willen bingewatchen: de samensmelting van de katten van Lize Korpershoek.

We zijn al jarenlang groot fan van Dirk, de lieve maar ietwat gestoorde kater die elke ochtend met Lize komt knuffelen in bed en op commando naar haar toe loopt (welke kat doet dit?!). Maar nu huize Korpershoek een familielid rijker is, zijn we helemáál niet meer van Lize’s account weg te slaan.

Oh Dennie

Een week geleden is Dennie bij Lize en Dirk ingetrokken. Dit uiterst schattige en fotogenieke poezenbeest (dat uiteraard ook al een eigen Instagram-account heeft) weet menig volger te doen smelten. Dirk is echter minder gecharmeerd van de gezinsuitbreiding. Hij blaast Dennie de tent uit en heeft de kat al meer dan eens een mep verkocht. Kortom: het botert nog niet echt tussen de twee.

De samensmelting

Lize doet er alles aan om de vrede in huis terug te brengen, en is een heus samensmeltingsproces gestart. Zo geeft ze de twee tegelijkertijd snoepjes, smeert ze natvoer aan beide kanten van de slaapkamerdeur, slaapt ze de ene helft van de nacht bij de een en de andere helft bij de ander en laat ze de katten aan elkaars ruimte snuffelen. Toch is het tot op heden nog niet gelukt om de twee te verenigen. Sterker nog, Dirk lijkt zich inmiddels zelfs tegen Lize te hebben gekeerd, want hij ligt ineens bij de bovenburen op de deurmat en heeft in haar hand gebeten. The struggle is real, mensen.

Goed, dit alles kun je dus tot in detail op Lize’s Instagram Stories volgen. En dat wil je. Waarom? Hierom:

seks, drugs en de confrontatie: je ziet het in de samensmelting van dirkje en dennie. binnenkort te zien op een catflix bij jou in de buurt 🐈@lizekorpershoek pic.twitter.com/XOgX6E4tC1 — sander hoogendoorn (@sander3fm) October 30, 2018

Lees jij het samensmeltingsverhaal nu pas voor het eerst en baal je als een malle dat Instagram Stories maar 24 uur beschikbaar zijn? Heb jij effe geluk: Lize heeft ze allemaal (deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4) opgeslagen als hoogtepunt. Zo, ben jij ook weer zoet vandaag.

