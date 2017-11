3x leuke soeprestaurants voor de echte soepliefhebbers

Ben jij een echte soepliefhebber? Maar weet je soms niet zo goed bij welk restaurant je daarvoor terecht kunt? Wij zetten 3 leuke soeprestaurants voor je op een rijtje.

1. Trev’s Soep & Smulkokaal

Deze nieuwe soepbar in Bussum is dé plek om even op te warmen. Elke dag staan er zes varianten op het menu. Zonder toevoeging van smaakversterkers, en dat proef je. trevssoep.nl

2. Oma’s soep

Eten met een goed gevoel? In Amsterdamse buurthuizen staan jongeren samen met oma’s (en opa’s) achter het fornuis soep te koken die ze verkopen voor een nobel doel: ouderen uit hun isolement halen. Mooi toch? omasoep.nl

3. De Soepkantine

Haarlemse soepfans kennen deze tent natuurlijk al lang. Er zijn soepen, salades en broodjes die je zelf mag beleggen. Je kunt ook een soepie mee naar huis nemen. Kom je in je eentje eten, dan ga je gewoon aan de lange tafel zitten. desoepkantine.nl

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’ uit VIVA 44. De editie ligt t/m dinsdag 7 november in de winkel.