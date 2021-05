Sokken in sandalen: dé nieuwe modetrend (en deze celeb doet mee)

Het doet denken aan die ene Aardrijkskunde-docent van de middelbare school of de ietwat verstrooide, oude, buurman met geitenwollen sokken. Sokken in sandalen. Toch lijkt dit te gaan omslaan: sokken in sandalen worden een fashion statement.

De “trend” is jarenlang verafschuwt en was vooral besteed aan mannen. Tot nu: zelfs Kendall Jenner is ermee gespot. En je weet hoe dat gaat. Als iemand van de Jenner-Kardashians ermee aan de haal gaat, is de kans groot dat we er binnenkort allemaal op rond paraderen.

Sokken in sandalen, pumps of slippers

Sokken mogen gezien worden. Dat is al een aantal jaar een trend. Vooral hippe sokken met leuke kleurtjes, maar ook sportsokken (het type dat je vader vroeger droeg als ‘ie ging hardlopen). De kleurtjes dragen durfals in hun pumps en de sportsokken worden over de skinny jeans boven een sneaker gestyled. Maar om je sokken nou in sandalen te doen?

Gucci, Dior en Prada

Maar stiekem worden we al jarenlang blootgesteld aan de terugkeer van sokken in sandalen. Prada, Dior en Gucci lieten hun modellen al eerder op deze manier de catwalk op gaan. Die laatste creëerde in 2017 zelfs een sandaal met ingebouwde sok voor een luttele 980 euro.

Birkenstocks en sokken

Op moment van schrijven draag ik bij gebrek aan pantoffels sneakersokjes in m’n Birkenstocks. Maar dat is écht alleen voor binnen. Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat ik het nogal wat vind, sokken in je sandalen of slippers. Maar hé: ik vond die hele Birkenstocks eerst ook wat. En dat zijn nu m’n favo’s.

