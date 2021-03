Oh boy! Temptation’s Sonny doet mee aan Boxing Influencers

Sonny was één van de meest spraakmakende deelnemers van Temptation Island. En hoewel de beste man inmiddels heeft ingezien dat zijn deelname een klein beetje een gênante vertoning was, is hij nog lang niet van plan om uit de spotlights te verdwijnen. Sterker nog: binnenkort neemt Sonny deel aan Boxing Influencers. Als dat maar goed gaat…

Sonny doet mee aan Boxing Influencers

Iedereen die vers van Temptation Island komt, doet het: het leven als influencer omarmen. Zo ook Sonny. We snappen dus best dat hij nu voor een programma vol met influencers is gevraagd. Maar voor een bokswedstrijd? Wij houden ons hart vast.

De datum

Van Fabiola Volkers tot Dave Roelvink en van Zwanetta tot Laura Ponticorvo: Boxing Influencers wist al eerder tal van online sterren te strikken. Door het coronavirus kon een nieuwe editie een flinke tijd lang niet doorgaan, maar ze zijn terug. Op zaterdag 29 mei vindt het evenement plaats en dit zal via een livestream te bekijken zijn.

Tegenstander

Boxing Influencers heeft ook al bekend gemaakt wie de tegenstander van Sonny is. Dat is niemand minder dan influencer Rarko, oftewel Reginio Resida. Op zijn Instagram-account zien we dat hij meer dan 255.000 volgers heeft én dat hij al lekker aan het trainen is voor de wedstrijd. Dat belooft wat! Op het account van Sonny zien we nog weinig sportieve activiteiten, maar wie weet, misschien is hij achter de schermen al keihard aan het buffelen. Op wie zou jij je geld inzetten?

