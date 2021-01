Sonny van ‘Temptation Island’ vertelt openhartig over zwaar verleden

In ‘Temptation Island: Love or Leave’ ging het meermaals over het zware verleden van Sonny. Wat hij nou precies meemaakte, bleef in het midden. Tegenover Gwen van Poorten vertelt hij voor het eerst in het openbaar over een heftige gebeurtenis die hem getekend heeft.

In een nieuwe aflevering van ‘Temptation Love Therapy’ vraagt Gwen van Poorten naar zijn ‘rugzak’. Die is best pittig, vertelt Sonny eerlijk. Hij was negentien jaar oud en was net een eigen zaak begonnen toen zijn vader zich suïcideerde. ‘Ik moest mezelf toen echt weer omhoog boksen’, aldus de Temptation Island-ster.

Sonny zegt dat hij door die gebeurtenis de behoefte heeft anderen, zoals zijn ex-vriendin Jaydi, te helpen. ‘Ik heb zelf nooit hulp gehad’, legt hij uit. ‘Ik ben van mening dat je dat als partners voor elkaar moet doen, elkaar aanvullen. Dat bedoel ik ook met zijwieltjes: je hoort elkaar te helpen. Daarvoor ben je partners.’

Temptation Island: Love or Leave