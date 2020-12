Oh oh oh: ‘Sonny verlaat ‘Temptation Island’ gedwongen zónder Jaydi’

‘Solero’ (Sorelis, sorry) lijkt deze week tijdens het kampvuur een onthulling te gaan doen. Gaan ze uit het programma vertrekken? Maar er doen nog véél meer geruchten de ronde. Want ook Sonny zou Temptation Island (gedwongen) moeten verlaten.

Maar dan wel zonder Jaydi. Ja, je leest het goed. Dat zou dan voor de eerste keer zijn dat een koppel wordt opgesplitst.

Sonny Temptation verlaten

Dat beweert YouTuber FawryNotSawry in ieder geval. Waarom? Nou, omdat de twee helemaal niet meer echt samen zouden zijn ten tijde van de deelname. Ze zouden alleen hebben gedaan alsof, om zo nog een beetje bekendheid te krijgen. Het is immers niet voor niks dat het koppel óók al mee wilde doen aan een ander programma.

Door de mand

En als je even naar de beelden kijkt, zou het zomaar waar kunnen zijn. Sonny die al in de bus roept ‘ik wil de hele tafel proeven’, ‘in mijn leven wil ik de honderd vrouwen aangetikt hebben’ en ‘kijken mag, likken ook’, komt niet héél geloofwaardig over. Ook lijkt hij zich pas te beseffen dat hij Jaydi terug wil als het al te laat is.

Bye bye bye

Volgens FawryNotSawry zou Sonny in aflevering 7 of 8 de handdoek in de ring gooien en er vrijwillig uitstappen. Maar dat is dus niet waar: RTL zou hem hebben gedwongen om zijn koffers te pakken. Waarom Jaydi dan wél mag blijven als deze theorie klopt, is niet helemaal duidelijk. Wel heeft ze het in ieder geval erg gezellig met Ricky, ook buiten het programma om. Zei er iemand samenwonen?

