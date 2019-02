De zondag wordt weer leuk: tweede seizoen van Soof vanaf dit weekend te zien op televisie

Gurlll, grab your popcorn, want de televisieavond op zondag wordt weer bereleuk. Vielen we na de finale van Heel Holland Bakt even in een zwart gat, nu komt Soof ons redden. Vanaf aanstaande zondag – 17 februari – is het tweede seizoen van Soof namelijk te zien op RTL4.

En ook dit seizoen belooft een hilarisch feestje van liefdesperikelen en herkenning te worden. Soof (gespeeld door de immer leuke Lies Visschedijk) en haar ex-partner Kasper (gespeeld door de immer knappe en ietwat aandoenlijke Fedja van Hûet) proberen elkaar los te laten, terwijl Kasper de zorg voor een pasgeboren baby opnieuw moet uitvinden. Soofs moeder Hansje (gespeeld door de altijd gezellige Anneke Blok) is druk met Gerrit en het regelen van hun bruiloft.

Kasper (Fedja van Hûet) en Josine (Elise Schaap)

De nieuwe mannen van Soof

Maar ook een aantal nieuwe gezichten maken hun opwachting. Soof heeft namelijk een nieuw vriendje, Victor. Hij is tevens de producent/regisseur van Soofs nieuwe tv-kookprogramma’s. Dat klinkt als een ‘perfecte’ combinatie, nietwaar? De rol van Victor wordt gespeeld door een van onze favoriete acteurs: Robert de Hoog. Hem ken je wellicht van Feuten en Homies, maar misschien vooral van zijn rol in de succesvolle hitserie Mocro Maffia.



Soof (Lies Visschedijk) en Victor (Robert de Hoog)

Maar Soof krijgt bezoek van nog meer mannen: vader Eddie (Bert Luppes) duikt plots in haar leven op en zorgt voor veel opschudding. En dan is er nog het nieuwe buurmeisje Zoey, gespeeld door Bente Fokkens, die de harten van de tweeling sneller laat kloppen.

Oud en vertrouwd

Maar zoals we van Soof hebben geleerd; aan een goed recept moet je niets veranderen. Daarom blijven ook onze andere favoriete Soof-sterren schitteren in het tweede seizoen. Joy (gespeeld door de immer charmante Barbara Sloesen) blijft KookSoof draaiende houden en de tweeling (Brent en Niek Schoemaker) zitten volop in de puberteit.

Joy (Barbara Sloezen)

Bekijk hieronder alvast een hilarisch voorproefje:

Het tweede seizoen van Soof is iedere zondag om 22:00 uur te zien op RTL4. Zowel het eerste als tweede seizoen zijn in een keer te bekijken via Videoland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.