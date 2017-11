Fedja van Huêt: ‘In Soof herken je dingen uit je eigen leven, zoals de dagelijkse struggles die je hebt met je gezin’

De serie is een rechtstreeks vervolg op de twee speelfilms en pakt de draad op waar de tweede film eindigde. Kasper en Soof zijn gescheiden. Als Kasper’s eigen mancave onbewoonbaar wordt verklaard, trekt hij tijdelijk in op zolder bij Soof en de kinderen. Op die manier heeft Soof ook meer tijd om zich op haar restaurant te richten. Natuurlijk blijkt al snel dat deze situatie van living divorced together toch leidt tot een hoop gedoe en misverstanden. Zeker wanneer er nieuwe liefdes in het spel komen…

Was je meteen enthousiast toen bleek dat er een vervolg kwam op Soof?

Fedja: ‘Meestal denk je hè, er is toch al een film geweest? Maar bij Soof kan dat gewoon, je kan er nog zoveel verhalen over verzinnen en er eindeloos op doorgaan.’

Wat is het grootste verschil tussen de films en de serie?

‘Je hebt in de serie veel meer tijd om verschillende verhaallijnen door elkaar te vertellen. In de film moet alles in anderhalf uur verteld worden, en nu heb je meerdere afleveringen. Per film moet je vaak kiezen tussen een gebeurtenis en in de serie kan je langere verhaallijnen maken van elk personage.’

Wat kan de kijker verwachten van de serie?

‘Nou, wat je kan verwachten… Het is heel erg om te lachen, het is een serie met een lach en een traan. De kracht van Soof is dat het heel herkenbaar is. Je herkent dingen uit je eigen leven zoals de dagelijkse struggles die je hebt met je gezin. Daar komt de humor om de hoek, maar ook de ernstige en ontroerende momenten komen aan bod. Die beide kanten zie je ook echt en dat vind ik mooi.’

Wat bewonder jij in Lies tijdens de opnames?

‘Lies is gewoon een heel goede actrice. Ze kan het zo ontroerend spelen soms, dat vind ik echt heel knap. En haar onhandigheid, daar kan ik altijd zo erg om lachen.’

Wat is de leukste scène van jullie samen?

‘Het is heel mooi dat je ziet dat Soof en Kasper nog van elkaar houden, maar dat het niet meer gaat. Het is ook mooi dat je altijd ziet dat die twee echt bij elkaar horen. Dat ze elkaar zo goed kennen zie je in elke scène terug, dat is altijd leuk om te spelen.’

Vanaf 24 november is de serie te zien op Videoland, kijk je ernaar uit?

‘Ja heel erg. Ik ben heel benieuwd en ik denk dat we de trouwe volgers en kijkers niet teleur gaan stellen. Het is rijk, het is helemaal de Soof-stijl, maar er gebeuren ook weer nieuwe dingen. Ik vind het echt heel mooi geworden.’

Nieuwe rollen

Naast de terugkerende rollen zijn er ook een aantal nieuwe actuers. Elise Schaap speelt de rol van Josine, de bouwkundige die helpt bij het splitsen van het huis. Barbara Sloesen verschijnt ten tonele als Joy, de nieuwe keukenhulp van Soof. Ook Gustav Borreman is nieuw en zal Soof’s overbuurman gaan spelen. Peter Vandemeulebroecke speelt de charmante vlogger en influencer Didier.