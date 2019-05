Sophie Turner houdt er haar geheel eigen theorie over de koffiebeker op na

Afgelopen weekend schoof Sophie Turner aan bij The Tonight Show en dat betekende voor Jimmy Fallon de uitgelezen kans om naar De Koffiebeker te vragen. Want hoe zat het nou echt, met die koffiebeker in aflevering vier?

In een video van een neppe fan – herken je ‘m, het is Joe Jonas – vraagt Joe: ‘Ik ben een groot fan van Game of Thrones en ik vroeg me af; jij was vast degene die verantwoordelijk is voor de koffiebeker, right?’

Vervolgens versterkt presentator Fallon het vermoeden, want hij toont een foto van Sophie Turner óp de set van Game of Thrones mét een koffiebeker in haar handen. Dus Sophie, hoe zit het nou?

Sansa always scheming pic.twitter.com/WuX1gQsMQZ — ALEX 👽🦈🖤 (@a_big_skeleton) 6 mei 2019

Sophie Turner besluit voor eens en altijd korte metten te maken met het hele koffiebeker verhaal. ‘Alright, Detective Pikachu,’ zet ze de verdediging in, ‘de setfoto is genomen vóór de aflevering van de koffiebeker, want het meisje waarmee ik poseer is al lang – spoiler – dood. Dus waarom zou ik deze koffiebeker in een andere scène vasthouden?’ (vanaf minuut 2).

Maar al snel wijst ze met de vinger naar degene die volgens haar de schuldige is. ‘Look who it’s placed in front of?’ Refererend naar haar collega Emilia Clarke.

En over Emilia Clarke gesproken, ook zij werd dit weekend even herinnerd aan De Koffiebeker. Tijdens een basketbal wedstrijd van de Houston Rockets loopt de mascotte recht op Emilia Clarke af met, jawel, een koffiebeker. De mascotte topt het helemaal af: he bends the knee.